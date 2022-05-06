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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков: «Матюнин не прошёл проверку на полиграфе? Нечего ему делать в судействе, до свидания»

06 Мая 2022 • 12:24 Комментировать
Крылья Советов
...
Динамо Москва
Через 3 ч. 30 мин.

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал тот факт, что арбитр Алексей Матюнин не смог пройти проверку на полиграфе.

Колосков считает, что теперь Матюнина необходимо вычеркнуть их списка судей, обслуживающих матчи РПЛ.

«Не знаю, как там решат руководители, которые отвечают за судейство, но если арбитр не прошёл контроль, что что ему там делать? Нечего делать, до свидания», — приводит слова Колоскова «Metaratings».

Также Колосков отметил, что понятия не имеет, кто такой Матюнин, а из судей знает лишь арбитра Левникова.

Напомним, ранее Матюнин написал письмо на имя президента РФС Александра Дюкова, попросив провести проверку относительно слов главы РПЛ Ашота Хачатурянца, раскритиковавшего работу судьи в матче 26-го тура «Химки» — «Крылья Советов» (4:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Вячеслав Колосков Алексей Матюнин Ашот Хачатурянц
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