Шварц прокомментировал разгромное поражение от «Крыльев Советов»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвёл итоги матча 28-го тура РПЛ, в котором его команда потерпела крупное поражение от «Крыльев Советов» со счётом 2:5.

Немецкий специалист начал пресс-конференцию со слов поздравления «Зенита» с чемпионством, а также он поздравил «Крылья Советов» с юбилеем.

Шварц заявил, что в сегодняшней игре «Динамо» постоянно было в роли догоняющего и всеми силами пыталось вернуться в игру. «Крылья Советов», по словам тренера, проводили разящие контратаки, в которых поражали ворота «Динамо».

После этого поражения у «бело-голубых» в активе остались 52 очка, команда потерпела третье поражение подряд и осталась на втором месте в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» набрали 41 очко, но остались на седьмой строчке.

В следующем туре «Динамо» сыграет на выезде против «Локомотива», «Крылья Советов» проведут выездной матч против «Ахмата».