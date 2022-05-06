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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Динамо» пропустило пять голов в одном матче впервые за 10 лет

06 Мая 2022 • 20:39 Комментировать
Крылья Советов
5:2
Динамо Москва
окончен

Сегодня, 6 мая, в Самаре «Крылья Советов» в рамках 28-го тура РПЛ разгромили «Динамо» со счётом 5:2.

Opta Spots в своём телеграм-канале сообщил, что московский клуб пропустил пять голов в одном матче впервые с 2012 года. Тогда «Динамо» на своём поле уступило «Зениту» со счётом 1:5.

Напомним, в первом тайме была зафиксирована ничья 1:1. На гол полузащитника «Крыльев Советов» Максима Глушенкова в конце тайма ответил защитник Фернандо Бальбуэна. В начале второго тайма Владислав Сарвели вывел свою команду вперёд, а на 71-й минуте Глушенков оформил дубль. Сразу после этого мяча Вячеслав Грулёв отыграл один гол.

В последние десять минут встречи в воротах Антона Шунина побывало еще два мяча. Сначала на 80-й минуте забил полузащитник Антон Зиньковский, а в концовке матча окончательный счёт установил 17-летний Пиняев.

«Крылья Советов» по набранным очкам сравнялись с «Локомотивом» (41), но команда Игоря Осинькина осталась на 7-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 52 очками осталось на втором месте. Стоит отметить, это поражение стало для «бело-голубых» третьим подряд.


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