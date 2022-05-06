Глушенков открыл счёт в матче против «Динамо»

В эти минуты проходит матч 28-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Крылья Советов» принимают «Динамо».

На 22-й минуте нападающий «Крыльев Советов» Владислав Сарвели отдал своевременную передачу Максиму Глушенкову и вывел того один на один с Антоном Шуниным, а полузащитник уверенно положил мяч в дальний угол.

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.

«Крылья Советов» подошли к этому матчу, имея в активе 38 очков, команда располагается на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 52 очками идёт вторым.

Сейчас идёт первый тайм, счёт 1:0 в пользу хозяев.

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