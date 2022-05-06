Лещенко прокомментировал разгромное поражение «Динамо» от «Крыльев Советов»

Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко высказался о поражении «бело-голубых» от «Крыльев Советов» (2:5) в матче 28-го тура РПЛ.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Лещенко признался, что после такого поражения у него нет желания обсуждать этот матч. Артист назвал глупым поражение от самарцев.

Напомним, в матче 28-го тура Российской премьер-лиги «Крылья Советов» на своей арене разгромили «Динамо» со счётом 5:2. Таким образом команда Сандро Шварца осталась на втором месте с 52 очками. «Крылья Советов» остались на седьмой строчке с 41 очком.

В следующем туре «Динамо» на выезде сыграет против «Локомотива», «Крылья Советов» сыграют в гостях против «Ахмата».