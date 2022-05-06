Агент: «Николич точно вернётся в Россию»

Агент сербского тренера Марко Николича Деян Йоксимович заявил о намерении своего клиента вернуться в Россию.

Йоксимович сообщил, что интерес к Николичу проявляют несколько российских клубов, но сам тренер пока не принял решение, где продолжит свою тренерскую карьеру.

«Ближе к 15 мая он должен принять решение. Николич 100% вернётся в Россию, но сейчас вашу страну отстранили от еврокубков, для тренера этот сдерживающий фактор», — заявил Йоксимович телеканалу «Матч ТВ».

Агент выразил уверенность в том, что сербский специалист ещё поработает в РПЛ. Однако не стал исключать того, что это может произойти лишь через год или даже два.

Напомним, ранее Николич тренировал «Локомотив», с которым сумел выиграть Кубок России в 2021 году, а также бронзовые медали чемпионата страны. 5 октября прошлого года наставник покинул свой пост и с тех пор находится без работы.