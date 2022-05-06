Шварц об удалении: «Мы не поняли друг друга»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением об удалении в конце матча с «Крыльями Советов» (2:5).

«Красная карточка была выписана из-за нашего недопонимания. Я не хочу обвинять главного арбитра в чем-то, просто сложилась такая ситуация, что мы не поняли друг друга», – приводит слова Шварца официальный сайт клуба.

Ранее «Крылья Советов» одержали разгромную победу над «Динамо» со счетом 5:2. Самарский клуб занимает седьмое место после 28-го тура Российской премьер-лиги, заработав 41 очко. Подопечные Шварца располагаются на второй строчке, имея в своем активе 52 очка. Поражение стало для «Динамо» третьим подряд в РПЛ.