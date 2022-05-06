Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин в интервью «Евро-Футбол.Ру» назвал причины крупного поражения бело-голубых в матче с «Крыльями Советов».

- Крупное поражение «Динамо» в матче с «Крыльями Советов» для вас неожиданность?

- Неожиданность. Одна команда хотела, а вторая – не так хотела. Поэтому и счет такой. Надо отдать должное Осинькину. Он прошел все этапы подготовки детских и юношеских команд. И посмотрите, как «Крылья» играют при нем. Самое главное – у них забрали ведущих игроков, а на их место вышли другие. Надо видеть с каким остервенением они борются за мяч. Они перехотели динамовцев. Им сегодня было важнее победить. Поэтому они и выиграли.

- И все-таки, в чем главные причины поражения «Динамо» от самарцев?

- Москвичи играли без обороны. Ну а как, если пропустили пять мячей? В прошлом туре пропустили три от «Урала».

- Что вообще происходит с «Динамо»? Команда проиграла ЦСКА, потом «Уралу», теперь разгром от «Крыльев Советов»?

- Объяснение может быть только одно – видимо, в головах футболистов сидит отъезд тренера, и нет концентрации на матчи.

- Могла чемпионская гонка так сказаться на команде?

- Нет, потому что «Зенит» по ходу сезона был на голову сильнее.

- У «Крыльев Советов» это вторая победа над «Динамо» в нынешнем сезоне. Это неудобный соперник для бело-голубых?

- Когда я работал в «Динамо», даже тогда сложно было играть с самарцами. Эта команда всегда была непростая. И сегодня надо отдать ей должное. Хозяева играли с таким азартом. Просто загляденье. Чтобы на втором – третьем месте оказаться, где находится «Динамо», надо тоже что-то привносить в игру, а сегодня у москвичей вообще ничего не получилось. Игра команда может очень быстро развалиться. Это собирать надо по крупинкам.

- Какие перспективы у «Динамо» в кубковом матче с «Аланией», который пройдет через несколько дней?

- Это другой турнир. Если динамовцы и там не пройдут – это действительно кризис. Но я думаю, что они должны по любому проходить «Аланию». Сколько сил и нервов «Динамо» потратило на кубок. Остался один шаг до финала. Не думаю, что москвичи не настроятся, все-таки владикавказцы прошли не кого-нибудь, а «Зенит». С ними надо считаться.

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- Вам не кажется, что «Алания» играет в похожий с «Крыльями Советов» футбол: игра вперед, агрессия, кураж.

- Все зависит от соперника. Если им дать играть в такой футбол, они будут это делать, а если не позволить, то не смогут. У «Зенита» в матче с ними складывалось все довольно удачно. Но «Алания» забила штрафной в конце матча. А так, питерцы проходили бы дальше.

- В СМИ писали, что Сандро Шварца зовет «Герта». Как думаете, он уйдет после сезона?

- Не знаю, потому что такую информацию могли вбросить в прессу просто так. Сам факт, что все говорят об этом, узнают, может давить. У Щварца контракт до 2024 года. Тут надо спрашивать руководство клуба. Они должны уберечь команду, погасить все эти слухи. А эта информация нарастает как снежный ком. Мне все равно, кто зовет Шварца. Но получается, что один убежал из «Локомотива», второй, если тоже покинет клуб, не доработав свой контракт, это будет не солидно.

- А вам хотелось бы и дальше видеть Шварца тренером «Динамо»?

- Сейчас игра и результаты никого не устраивают. Но он своей работой показал, что «Динамо» играло в интересный футбол. Шварц провел хорошую работу.

Елена Григорьевская