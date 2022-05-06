«Крылья Советов» накидали «Динамо» по полной: Команда Шварца проиграла 3-й раз подряд, несмотря на 2 забитых гола

28-й тур РПЛ открывался в пятницу в Самаре.

Мечты «Динамо» о чемпионстве окончательно накрылись в прошлую субботу, когда подопечные Сандро Шварца умудрились проиграть дома аутсайдеру «Уралу», а «Зенит» в соответствии с прогнозами уверенно победил «Локомотив». С динамовцев упал груз борьбы за первое место, но второе им отнюдь не гарантировано. Если ЦСКА притормозил после успешной серии, то «Сочи» пристраивается к борьбе за серебро с более оптимистичным бэкграундом последнего месяца. Они, кстати, сразятся между собой в текущем туре.

«Крыльям Советов» вылет на протяжении сезона практически не угрожал, если не считать первых туров, когда они тяжело входили в чемпионат. Кажется, что место в районе седьмого – как раз то, которое подходит самарцам. Нельзя сказать, что они там незаслуженно, а для борьбы за топ-пятёрку им не хватает стабильности, всё-таки поражения от «Уфы», «Химок» и ничья с «Арсеналом» обычно не входят в лист результатов борцов за самые высокие места, если они только не пребывают в локальном кризисе.

В первом тайме «Крылья» смотрелись поинтересней. У динамовцев не особо горели глаза, и не хватало гостям надёжности в обороне. Они неоднократно позволяли соперникам выходить один на один и пробивать из центральной зоны. Констанца с линии штрафной послал мяч в руки Шунина, а вот Сарвели благодаря передаче Ежова оказался прямо с глазу на глаз с Шуниным, но ударил правее створа. Впрочем, Глушенков в подобной ситуации после паса Сарвели спокойно поразил левый угол (1:0).

По истечении получаса игры и Тюкавин нашёл полуопасный момент в центральной зоне, но разница в том, что за ним хорошо следили игроки хозяев, и Констанца удар заблокировал. Зато на 41-й минуте динамовцы удачно использовали свою сильную сторону – «стандарт». Захарян недалеко навесил с левого фланга, и Бальбуэна головой подсёк мяч под перекладину (1:1). Впрочем, в начале второго тайма «бело-голубые» должного рвения не проявили, и Сарвели всё-таки отличился сам, из вратарской замкнув прострел слева от Зиньковского (2:1).

Возникла пауза – Василий Казарцев послушал видеоассистентов и сам отправился смотреть монитор. Рассматривался эпизод, приведший к началу голевой атаки самарцев. Ежов тогда около чужой штрафной отобрал мяч у Лаксальта, не избежав с ним контакта. Игрок «Крыльев» коснулся и мяча, и соперника – Казарцев решил, что нарушения не было, и подтвердил гол. Через несколько минут ВАР работал по вопросу возможного пенальти в сторону ворот «Крыльев» из-за борьбы Бейла с Грулёвым – на сей раз Казарцеву хватило консультаций с видеоассистентами, одиннадцатиметровый не был назначен.

Москвичи владели территориальным преимуществом, но с обострением у них было плохо, да и в обороне тоже не очень хорошо. Зиньковский опять сделал результативную доставку с левого фланга – Глушенков откликнулся головой, мяч срикошетил от ноги Лаксальта и вошёл в правый угол (3:1). Но «Динамо» всё равно «Динамо» – забить в любой момент может. Макаров справа покатил прострел назад по диагонали, Лесовой несильно пробил в правый угол, а Грулёв в подкате удачно переправил в левый (3:2). И тут же мог сравняться счёт, но Ломаев спас самарцев от удара Грулёва, вслед за чем Гапонов подчистил ситуацию выносом почти что с ленточки.

В игровых качелях преуспели всё же «Крылья» – они ж летать умеют. В контратаке Цыпченко снабдил мячом Сарвели, покатившего левее на Зиньковского, а тот порешал ситуацию окончательно (4:2). Дальше было падение Грулёва в чужой штрафной без последствий и контрвыпад Пиняева с попаданием в правую штангу. В концовке Грулёв получил вторую жёлтую карточку за фол на Витюгове, а Пиняев удачно сработал на добивании после удара Цыпченко и сэйва Шунина (5:2). Самарцы второй раз в чемпионате обыграли динамовцев, которые потерпели третье поражение подряд, и «Сочи» догонит их по очкам уже в 28-м туре, если выиграет у ЦСКА.

Кирилл Иванцов