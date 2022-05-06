Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Крылья Советов» накидали «Динамо» по полной: Команда Шварца проиграла 3-й раз подряд, несмотря на 2 забитых гола

06 Мая 2022 • 20:00 Комментировать
Крылья Советов
5:2
Динамо Москва
окончен

28-й тур РПЛ открывался в пятницу в Самаре.

Протокол игры  
Крылья Советов 5:2Динамо Москва
(1:0) Глушенков Максим22'   
  41'Бальбуэна Фабиан (1:1)
(2:1) Сарвели Владислав55'   
(3:1) Глушенков Максим71'   
  74'Грулёв Вячеслав (3:2)
(4:2) Зиньковский Антон81'   
(5:2) Пиняев Сергей90'   
Ломаев ИванБейл ГленнБарач МатеоГапонов ИльяГоршков ЮрийЕжов Роман  82' (Коваленко Александр (  82') Костанца ФернандоЯкуба Денис  89' (Липовой Данил (  89') Зиньковский Антон  89' (Витюгов Максим (  89') Глушенков Максим  76' (Цыпченко Дмитрий (  76') Сарвели Владислав  82' (Пиняев Сергей (  82')
Запасные: Гудков ЯнФролов ЕвгенийОвсянников БогданИгнатьев ИванСмирнов ДанилаБожин Сергей
Шунин АнтонВарела ГильермоБальбуэна ФабианСазонов СабаЛаксальт Диего   35'Моро Никола   28'  64' (Макаров Денис (  64') Грулёв Вячеслав   55'   90'Фомин ДаниилТюкавин Константин  84' (Гладышев Ярослав (  84'   85') Нжи Клинтон Муа  64' (Лесовой Даниил (  64') Захарян Арсен   90'
Запасные: Скопинцев ДмитрийПлиев ЗаурбекПаршивлюк СергейЛещук ИгорьЕвгеньев РоманОсокин ДенисКутицкий Александр
06 мая. Стадион "Самара Арена" (Самара).

Мечты «Динамо» о чемпионстве окончательно накрылись в прошлую субботу, когда подопечные Сандро Шварца умудрились проиграть дома аутсайдеру «Уралу», а «Зенит» в соответствии с прогнозами уверенно победил «Локомотив». С динамовцев упал груз борьбы за первое место, но второе им отнюдь не гарантировано. Если ЦСКА притормозил после успешной серии, то «Сочи» пристраивается к борьбе за серебро с более оптимистичным бэкграундом последнего месяца. Они, кстати, сразятся между собой в текущем туре.

«Крыльям Советов» вылет на протяжении сезона практически не угрожал, если не считать первых туров, когда они тяжело входили в чемпионат. Кажется, что место в районе седьмого – как раз то, которое подходит самарцам. Нельзя сказать, что они там незаслуженно, а для борьбы за топ-пятёрку им не хватает стабильности, всё-таки поражения от «Уфы», «Химок» и ничья с «Арсеналом» обычно не входят в лист результатов борцов за самые высокие места, если они только не пребывают в локальном кризисе.

В первом тайме «Крылья» смотрелись поинтересней. У динамовцев не особо горели глаза, и не хватало гостям надёжности в обороне. Они неоднократно позволяли соперникам выходить один на один и пробивать из центральной зоны. Констанца с линии штрафной послал мяч в руки Шунина, а вот Сарвели благодаря передаче Ежова оказался прямо с глазу на глаз с Шуниным, но ударил правее створа. Впрочем, Глушенков в подобной ситуации после паса Сарвели спокойно поразил левый угол (1:0).

По истечении получаса игры и Тюкавин нашёл полуопасный момент в центральной зоне, но разница в том, что за ним хорошо следили игроки хозяев, и Констанца удар заблокировал. Зато на 41-й минуте динамовцы удачно использовали свою сильную сторону – «стандарт». Захарян недалеко навесил с левого фланга, и Бальбуэна головой подсёк мяч под перекладину (1:1). Впрочем, в начале второго тайма «бело-голубые» должного рвения не проявили, и Сарвели всё-таки отличился сам, из вратарской замкнув прострел слева от Зиньковского (2:1).

Возникла пауза – Василий Казарцев послушал видеоассистентов и сам отправился смотреть монитор. Рассматривался эпизод, приведший к началу голевой атаки самарцев. Ежов тогда около чужой штрафной отобрал мяч у Лаксальта, не избежав с ним контакта. Игрок «Крыльев» коснулся и мяча, и соперника – Казарцев решил, что нарушения не было, и подтвердил гол. Через несколько минут ВАР работал по вопросу возможного пенальти в сторону ворот «Крыльев» из-за борьбы Бейла с Грулёвым – на сей раз Казарцеву хватило консультаций с видеоассистентами, одиннадцатиметровый не был назначен.

Москвичи владели территориальным преимуществом, но с обострением у них было плохо, да и в обороне тоже не очень хорошо. Зиньковский опять сделал результативную доставку с левого фланга – Глушенков откликнулся головой, мяч срикошетил от ноги Лаксальта и вошёл в правый угол (3:1). Но «Динамо» всё равно «Динамо» – забить в любой момент может. Макаров справа покатил прострел назад по диагонали, Лесовой несильно пробил в правый угол, а Грулёв в подкате удачно переправил в левый (3:2). И тут же мог сравняться счёт, но Ломаев спас самарцев от удара Грулёва, вслед за чем Гапонов подчистил ситуацию выносом почти что с ленточки.

В игровых качелях преуспели всё же «Крылья» – они ж летать умеют. В контратаке Цыпченко снабдил мячом Сарвели, покатившего левее на Зиньковского, а тот порешал ситуацию окончательно (4:2). Дальше было падение Грулёва в чужой штрафной без последствий и контрвыпад Пиняева с попаданием в правую штангу. В концовке Грулёв получил вторую жёлтую карточку за фол на Витюгове, а Пиняев удачно сработал на добивании после удара Цыпченко и сэйва Шунина (5:2). Самарцы второй раз в чемпионате обыграли динамовцев, которые потерпели третье поражение подряд, и «Сочи» догонит их по очкам уже в 28-м туре, если выиграет у ЦСКА.

Кирилл Иванцов

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Динамо Москва Чемпионат России РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Крылья Советов 5:2 Динамо Москва
07.05  14:00 Урал ... Спартак Москва 4.60 3.35 1.92
07.05  16:30 Зенит ... Химки 1.22 7.00 13.00
07.05  16:30 Нижний Новгород ... Ахмат 3.55 3.25 2.22
07.05  19:00 ЦСКА Москва ... Сочи 1.97 3.55 3.95
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Мая
22:01 · Россия. Премьер-лига
Губернатор Самарской области: Осинькин - лучший тренер в лиге
21:50 · Россия. Премьер-лига
Шварц об удалении: «Мы не поняли друг друга»
21:41 · Россия. Премьер-лига
Карлицкий высказался о травме Беленова
21:30 · Россия. Премьер-лига
Член комитета по спорту Госдумы Пайкин: Переход в другую конфедерацию пойдёт на пользу
21:24 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» и «Алания» проиграли в один день с одинаковым счётом 2:5 перед 1/2 финала Кубка России
21:16 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: Акинфеев не справляется с ролью лидера
21:05 · Россия. Премьер-лига
Шварц прокомментировал разгромное поражение от «Крыльев Советов»
21:04 · Россия. Премьер-лига
Как «Динамо» пропустило 5 мячей от «Крыльев Советов» - видео видео
20:39 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» пропустило пять голов в одном матче впервые за 10 лет
20:29 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» анонсировал концерт с участием игроков команды и Клавы Коки после игры с «Химками»
20:16 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» Шварца проиграло в третьем подряд матче РПЛ в сезоне-2021/22
20:15 · Россия. Премьер-лига
Юран пропустит два матча из-за дисквалификации
20:10 · Россия. Премьер-лига
Набиуллина дисквалифицировали на шесть матчей
19:45 · Россия. Премьер-лига
Погребняк назвал условие, при котором «Урал» сохранит прописку в РПЛ
19:24 · Россия. Премьер-лига
Казарцев засчитал гол «Крыльев Советов» после видеопросмотра
Все новости
Рекомендуем