Кобелев: «Динамо» сломалось, потеряв шансы на титул»

В матче 28-го тура чемпионата России московское «Динамо» с разгромным счетом уступило самарским «Крыльям Советов». Это было уже третье поражение кряду для московского клуба, причем именно в тот момент, когда он выдвинулся было в конкуренты питерскому «Зениту» в борьбе за чемпионский титул. Бывший тренер бело-голубых Андрей Кобелев поделился своим мнением о причинах поражения. По его словам, утратив возможность бороться за титул, футболисты «Динамо» махнули рукой на происходящее и перестали выступать должным образом.

- Последние неудачи можно объяснить психологией. На протяжении нескольких месяцев «Динамо» участвовало в погоне за «Зенитом», но неудачи в последних турах надломили команду, - заявил Кобелев в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».