Арбитр Иванов ошибочно не удалил игрока «Урала» в матче с «Уфой»

Арбитр Сергей Иванов совершил ошибку в матче 26-го тура российского чемпионата между «Уралом» и «Уфой».

Как сообщает пресс-служба РФС, экспертно-судейская комиссия посчитала, что арбитр совершил ошибку, так как в начале второго тайма не удалил полузащитника «Урала» Вячеслава Подберёзкина, хотя игрок уральского клуба умышленно направил свою руку в лицо сопернику, а именно Филиппу Мрзляку.

Напомним, что в итоге екатеринбургская команда одержала победу со счётом 2:1. «Урал» занимает 14-ю строчку в таблице, а «Уфа» следом идёт на 15-й позиции.