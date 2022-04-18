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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Силкин: «Динамо» должно стать чемпионом не в последнем туре, а за пять матчей до конца!»

18 Апреля 2022 • 17:39 Комментировать
Урал
...
Уфа
23.04 14:00

Бывший защитник и главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поздравил свой родной клуб с 99-летием, отметив при этом, что его не волнует повышенное внимание к празднованию 100-летия «Спартака».

«Больше обсуждают и поздравляют «Спартак»? Мне по барабану. Для меня в апреле следующего года будет праздник! Желаю команде процветания и возвращения на свой лучший уровень», — приводит слова Силкина «Чемпионат».

Специалист рассказал о том, как много для него значит московский клуб, а также признался, что ждёт, что бело-голубым удастся заслужить чемпионство в нынешнем сезоне, и не в последнем туре, а за пять матчей до конца.

Напомним, до конца сезона командам как раз осталось провести по пять встреч. На данный момент бело-голубые отстают от «Зенита» на три очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сергей Силкин
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