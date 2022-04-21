Известный российский тренер Александр Тарханов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.ру» Евгением Копачевым признался, что готов к работе в РПЛ.

«Не знаю вообще откуда взялась информация о том, что я могу возглавить «Урал». Наверное, потому что я связан с «Уралом», поэтому меня приписывают. Да, я был на матче с «Крыльями Советов», увидели, и вероятнее всего, сразу стали писать.

Со мной пока никто не связывался из «Урала». Но, я болею за то, чтобы команда осталась в РПЛ.

К работе я всегда готов, несмотря на то, какой клуб обратится. Но, пока никто на меня не выходил», — сказал Тарханов.

Напомним, на прошлой неделе ряд российских СМИ писали о том, что 67-летний специалист может сменить Игоря Шалимова на посту главного тренера «Урала».

Клуб из Екатеринбурга после 25 туров набрал 21 очко и располагается на предпоследнем 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России. До спасительного 12-го места от вылета в ФНЛ команду отделяют 5 очков.