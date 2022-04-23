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Красавец Бикфалви через себя и очередной гол Агаларова: «Урал» впервые победил весной и отправил «Уфу» в зону вылета

23 Апреля 2022 • 15:54 Комментировать
Урал
2:1
Уфа
окончен

В матче аутсайдеров на букву «У» друг с другом на поле спорили «Урал» и «Уфа».

Протокол игры  
Урал 2:1Уфа
(1:0) Бикфалви Эрик25'   
(2:0) Мишкич Даниэль53'   
  80'Агаларов Гамид (2:1)
Помазун ИльяЕгорычев АндрейКузьмичев ИванГерасимов АлексейГогличидзе ЛеоАвгустиняк РафалМишкич Даниэль   13'  73' (Емельянов Роман (  73'   82') Железнов Юрий  78' (Гаджимурадов Рамазан (  78') Шатов Олег  85' (Евсеев Алексей (  85') Подберёзкин Вячеслав   57'Бикфалви Эрик  85' (Агеев Михаил (  85')
Запасные: Юшин АлександрЛандаков ДмитрийКолесниченко КириллМагомадов ЧингизДинга Доминик
Беленов АлександрПлиев КонстантинНикитин АлексейЖуравлёв Юрий  46' (Урунов Остон (  46') Кабутов ДмитрийКамилов Владислав  61' (Саплинов Александр (  61') Фищенко Руслан  85' (Емельянов Данила (  85') Йокич Боян   67'Ортис Дилан  46' (Касинтура Эгаш (  46') Мрзляк Филип  61' (Иванов Олег (  61') Агаларов Гамид
Запасные: Кротов ВячеславСухов АлександрМилетич НеманьяЧичкан АнтонБотака-Иобома ЭрвингГолубев Артём
23 апреля. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).

После крупной гостевой победы в декабре прошлого года над «Ростовом» на протяжении семи матчей «Урал» не знал побед. В результате екатеринбуржская команда вернулась в зону вылета, где уже находилась в первой части чемпионата. Что до «Уфы», то она к моменту встречи с «Уралом» тоже провела не бог весть какой отрезок, выиграв только один раз. С другой стороны, это победа была в какой-то мере сенсационная – в гостях над симпатичными «Крыльями Советов», которые, если бы не бан от УЕФА, претендовали бы сейчас на зону еврокубков. Перед 26-м туром уфимцы опережали зону вылета в лице «Урала» чуть более чем символически – на одно очко.

На двадцатой минуте Железнов прибежал к воротам гостей по правому полуфлангу, но застопорился и нанести финальный удар забыл. Мяч лихорадочно заметался по вратарской, и чуть позже Бикфалви с другой стороны с острого угла после проникающего паса Подберёзкина сильно пробил-прострелил примерно вдоль створа – Беленов перевёл на угловой. «Урал», в общем-то, смотрелся активнее, и «шмели», скажем так, вылетели вперёд на 25-й минуте. Шатов низко и мягко навесил справа, а Биквалфи в падении через себя отправил мяч в цель рикошетом от правой штанги (1:0). Это первый гол «Урала» в 2022 году на «Екатеринбург Арене».

В конце первого тайма «Уфа» безуспешно пыталась что-то сделать, но был и выпад хозяев, когда удар Бикфалви со средней дистанции был скорректирован на корнер. В начале второго тайма Урунов не попал низом в ближний угол с линии штрафной, после чего гостям пришлось вынимать мяч из сетки своих ворот. Подберёзкин забросил в зону правого инсайда Мишкичу, а тот поразил левый угол (2:0). «Урал» получил весомое преимущество, но почти сразу мог остаться в меньшинстве. Подберёзкин на фланге отмахнулся от Мрзляка, и главный арбитр Сергей Иванов обратился к помощи ВАР. Просмотрев видеоповтор, рефери принял решение не показывать красную карточку и ограничился жёлтой.

Концовка не оказалась для «Урала» спокойной. Больших нервов не было, однако ответный гол визитёров привнёс в ситуацию хозяев беспокойство. Агаларов стремился не уйти с поля без очередного забитого мяча, и ему это удалось. На 80-й минуте Гамид принял передачу Касинтуры, разобрался с Помазуном и сделал счёт 2:1. Сосредоточившись в концовке на охранении этих цифр на табло, подопечные Игоря Шалимова справились с сей задачей, хотя был тревожный проход Касинтуры с пасом, опять же, на Агаларова, возможность для удара которому хозяева заблокировали. В компенсированное время Гаджимурадов выскочил один на один с Беленовым и не переиграл того, пробив бесхитростно. В итоге «Урал» одержал победу, набрал 24 очка и вырвался из зоны вылета, опередив как раз «Уфу» на два балла.

Кирилл Иванцов

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окончен Урал 2:1 Уфа 2.70 3.05 2.95
Идет 2 минута Локомотив Москва 0:0 Нижний Новгород 1.77 3.55 5.20
23.04  19:00 Сочи ... Ахмат 2.07 3.35 3.85
24.04  14:00 Химки ... Крылья Советов 2.90 3.25 2.60
24.04  14:00 Рубин ... Арсенал Тула 2.18 3.25 3.65
24.04  16:30 Ростов ... Спартак Москва 3.05 3.15 2.55
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