Красавец Бикфалви через себя и очередной гол Агаларова: «Урал» впервые победил весной и отправил «Уфу» в зону вылета

В матче аутсайдеров на букву «У» друг с другом на поле спорили «Урал» и «Уфа».

После крупной гостевой победы в декабре прошлого года над «Ростовом» на протяжении семи матчей «Урал» не знал побед. В результате екатеринбуржская команда вернулась в зону вылета, где уже находилась в первой части чемпионата. Что до «Уфы», то она к моменту встречи с «Уралом» тоже провела не бог весть какой отрезок, выиграв только один раз. С другой стороны, это победа была в какой-то мере сенсационная – в гостях над симпатичными «Крыльями Советов», которые, если бы не бан от УЕФА, претендовали бы сейчас на зону еврокубков. Перед 26-м туром уфимцы опережали зону вылета в лице «Урала» чуть более чем символически – на одно очко.

На двадцатой минуте Железнов прибежал к воротам гостей по правому полуфлангу, но застопорился и нанести финальный удар забыл. Мяч лихорадочно заметался по вратарской, и чуть позже Бикфалви с другой стороны с острого угла после проникающего паса Подберёзкина сильно пробил-прострелил примерно вдоль створа – Беленов перевёл на угловой. «Урал», в общем-то, смотрелся активнее, и «шмели», скажем так, вылетели вперёд на 25-й минуте. Шатов низко и мягко навесил справа, а Биквалфи в падении через себя отправил мяч в цель рикошетом от правой штанги (1:0). Это первый гол «Урала» в 2022 году на «Екатеринбург Арене».

В конце первого тайма «Уфа» безуспешно пыталась что-то сделать, но был и выпад хозяев, когда удар Бикфалви со средней дистанции был скорректирован на корнер. В начале второго тайма Урунов не попал низом в ближний угол с линии штрафной, после чего гостям пришлось вынимать мяч из сетки своих ворот. Подберёзкин забросил в зону правого инсайда Мишкичу, а тот поразил левый угол (2:0). «Урал» получил весомое преимущество, но почти сразу мог остаться в меньшинстве. Подберёзкин на фланге отмахнулся от Мрзляка, и главный арбитр Сергей Иванов обратился к помощи ВАР. Просмотрев видеоповтор, рефери принял решение не показывать красную карточку и ограничился жёлтой.

Концовка не оказалась для «Урала» спокойной. Больших нервов не было, однако ответный гол визитёров привнёс в ситуацию хозяев беспокойство. Агаларов стремился не уйти с поля без очередного забитого мяча, и ему это удалось. На 80-й минуте Гамид принял передачу Касинтуры, разобрался с Помазуном и сделал счёт 2:1. Сосредоточившись в концовке на охранении этих цифр на табло, подопечные Игоря Шалимова справились с сей задачей, хотя был тревожный проход Касинтуры с пасом, опять же, на Агаларова, возможность для удара которому хозяева заблокировали. В компенсированное время Гаджимурадов выскочил один на один с Беленовым и не переиграл того, пробив бесхитростно. В итоге «Урал» одержал победу, набрал 24 очка и вырвался из зоны вылета, опередив как раз «Уфу» на два балла.

Кирилл Иванцов