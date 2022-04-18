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Ловчев: «Алекс — лучший трансфер в истории «Спартака»

18 Апреля 2022 • 14:00 Комментировать
Урал
...
Уфа
23.04 14:00

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев рассказал, кого, по его мнению, можно считать лучшим игроком красно-белых в истории красно-белых. Также экс-футболист назвал лучший трансфер московского клуба в 21-м веке.

«Трудно назвать лучшего игрока в истории «Спартака», наверное, Фёдор Черенков. Лучшие игроки в 21-м веке — это Алекс и Видич. Лучший трансфер — Алекс», — приводит слова Ловчева Metaratings.

Черенков выступал за «Спартак» в период с 1977 по 1993 год. В составе красно-белых он стал трёхкратным чемпионом СССР, а также успел выиграть чемпионат России в 1993 году.

Бразильский полузащитник Алекс защищал красно-белые цвета с 2009 по 2011 год. За московский клуб он провёл 54 матча, забив в них 15 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Ловчев Неманья Видич Фёдор Черенков
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