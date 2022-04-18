Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Дмитрий Аленичев назвал лучшего партнёра в своей карьере.

«Фёдор Фёдорович Черенков, без сомнения, лучший партнёр в моей карьере. Он был феноменален. Мне довелось играть со многими выдающимися мастерами, но Черенков превосходил всех», — приводит слова Аленичева «Спорт-Экспресс».

Экс-футболист также выразил восхищение человеческими качествами Черенкова. Аленичев отметил, что несмотря на разницу в возрасте в 13 лет, он всегда мог обратиться за советом к своему более опытному товарищу.

За свою профессиональную карьеру Черенков трижды выиграл чемпионат СССР и ещё один раз стал чемпионом России в 1993 году. Прославленный полузащитник ушел из жизни 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет.