Терехов: «Печально, что в стране с такими ресурсами, люди получают по 12 тысяч в месяц»

Защитник «Сочи» Сергей Терехов поделился мнением об уровне жизни в России.

«Надо сделать так, чтобы профессия тренера стала престижной. Когда они получают по 12 тысяч рублей, какой стимул возиться с детьми? В стране в целом люди получают немного по 10-15 тысяч. С кого можно спросить за это?», — приводит слова Терехова Sports.ru.

Футболист отметил, что невозможно жить как в Европе, если в стране такие низкие зарплаты. Учитывая, что Россия богата ресурсами, игрок выразил недоумение всем происходящим.

В текущем сезоне 31-летний Терехов провёл за сочинцев 25 матчей, в которых забил три мяча и отдал столько же результативных передач.