Сёмин назвал лучшее место для летних сборов в России

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о самых лучших местах для проведения летних сборов команд РПЛ.

«Мне нравится Кисловодск. Летом там не очень жарко, но мало полей, да и они не самого лучшего качества. Сейчас там невозможно проводить сборы большому количеству команд», — приводит слова Сёмина Metaratings.

Из зарубежных мест специалист выделил Австрию, которая обладает большим количеством полей хорошего качества, а также мягким горным климатом и обилием соперников. В сегодняшней же обстановке Сёмин рекомендует обратить внимание на Турцию.

Напомним, Сёмин трижды приводил «Локомотив» к чемпионскому титулу в России, а также выигрывал чемпионат Украины с киевским «Динамо». Последним местом работы 74-летнего тренера был «Ростов», который он покинул в сентябре прошлого года.