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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тренер «Уфы»: «Урал» выглядел предпочтительнее

24 Апреля 2022 • 08:28 Комментировать
Урал
2:1
Уфа
окончен

Наставник «Уфы» Алексей Стукалов оценил выступление своей команды в поединке российского чемпионата с екатеринбургским «Уралом».

Стукалов сказал, что если бы Ортис реализовал свой момент на второй минуте матча, то игра пошла бы совсем по-другому. Наставник отметил, что, если обобщить, то «Урал» выглядел предпочтительнее и заслужил победу. Специалист добавил, что проблема «Уфы» заключается не в мастерстве, а в психологии.

Напомним, что «Уфа» уступила «Уралу» со счётом 1:2. На данный момент команда из Башкортостана занимает предпоследнюю 15-ю строчку в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Уфа Алексей Стукалов
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