Тренер «Уфы»: «Урал» выглядел предпочтительнее

Наставник «Уфы» Алексей Стукалов оценил выступление своей команды в поединке российского чемпионата с екатеринбургским «Уралом».

Стукалов сказал, что если бы Ортис реализовал свой момент на второй минуте матча, то игра пошла бы совсем по-другому. Наставник отметил, что, если обобщить, то «Урал» выглядел предпочтительнее и заслужил победу. Специалист добавил, что проблема «Уфы» заключается не в мастерстве, а в психологии.

Напомним, что «Уфа» уступила «Уралу» со счётом 1:2. На данный момент команда из Башкортостана занимает предпоследнюю 15-ю строчку в таблице.