Гончаренко может возглавить «Урал»

Бывший главный тренер ЦСКА и «Краснодара» Виктор Гончаренко летом может возглавить «Урал», сообщает «Чемпионат».

По информации источника, руководство екатеринбургского клуба пригласит российского специалиста, если сможет сохранить прописку в Премьер-Лиге по итогам текущего сезона.

После 25 туров «Урал» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от спасительного 12 места за пять туров до конца турнира составляет пять очков.

Последним местом работы Гончаренко был «Краснодар», который тренер покинул в январе нынешнего года. С тех пор он находится без работы.

Вместе с ЦСКА специалист выиграл Кубок России в сезоне 2018/2019, а также дважды приводил армейцев к серебряным медалям чемпионата России.