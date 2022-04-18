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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гончаренко может возглавить «Урал»

18 Апреля 2022 • 14:13 Комментировать
Урал
...
Уфа
23.04 14:00

Бывший главный тренер ЦСКА и «Краснодара» Виктор Гончаренко летом может возглавить «Урал», сообщает «Чемпионат».

По информации источника, руководство екатеринбургского клуба пригласит российского специалиста, если сможет сохранить прописку в Премьер-Лиге по итогам текущего сезона.

После 25 туров «Урал» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от спасительного 12 места за пять туров до конца турнира составляет пять очков.  

Последним местом работы Гончаренко был «Краснодар», который тренер покинул в январе нынешнего года. С тех пор он находится без работы.

Вместе с ЦСКА специалист выиграл Кубок России в сезоне 2018/2019, а также дважды приводил армейцев к серебряным медалям чемпионата России.

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Урал Виктор Ганчаренко
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УРАЛ УФА
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