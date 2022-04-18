Бывший полузащитник «Спартака» Хосе Мануэль Хурадо поздравил московский клуб со 100-летним юбилеем.

«Знаю, что у «Спартака» сегодня юбилей. 100-летие клуба — большое событие. Для меня большая честь осознавать, что я часть истории великого клуба. Прекрасно помню замечательные моменты выступления за «Спартак» и очень ценю их. Всегда желаю клубу больших успехов и побед. Уверен, они обязательно придут», — заявил Хурадо специально для «Евро-Футбола».

Испанский полузащитник защищал цвета «Спартака» с 2012 по 2015 год. В составе красно-белых он провёл 77 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 11 результативных передач. Хурадо носит звание самого результативного испанца в истории чемпионатов России по футболу.