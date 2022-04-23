Стукалов: «Уралу» отступать некуда, но нам тоже некуда отступать»

Главный тренер «Уфы» Борис Стукалов поделился ожиданиями от матча с «Уралом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Значение сегодняшнего матча для «Урала» все знают. Это как бы главный матч в этом сезоне, по крайней мере, в оставшейся части этого чемпионата. «Уфа» в этом плане посвободнее. Значит ли это, что в психологическом плане вам будет немного попроще?

- Я думаю, что это важный матч с точки зрения стратегии, впереди еще четыре игры и у «Урала», и «Уфы», поэтому не самый главный. Он важный с точки зрения стратегии. Нам почему полегче? Мы играем на выезде, «Уралу» отступать некуда, но нам тоже некуда отступать. Я думаю, боевая игра будет.

- У вас и календарь, наверное, попроще при всем уважении к соперникам.

- Опять же, мы встречаемся со всеми соперниками, которые борются за выживние. Не знаю, что проще - играть с командами из середины таблицы или с теми, которым отступать некуда.

- Всего два изменения по сравнению с прошлым матчем - Мрзляк и Ортис сегодня появятся сегодня в старте. С чем связаны замены?

- С тактикой на игру.