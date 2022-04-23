Стукалов: «Не бросили играть, забили и в конце могли сравнять счёт»

Главный тренер «Уфы» Борис Стукалов поделился впечатлениями от матча с «Уралом» (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Можно по горячим следам сказать, что сегодня не удалось вашей команде?

- Выпали несколько человек, в первом тайме у нас с левого фланга «Урал» создал 2-3 момента, повел в счете, во втором тайме пытались перестроиться, пытались вернуться в игру, к сожалению, пропустили второй мяч, но не бросили играть. Забили и в конце могли сравнять счет.

- Вы очень мало времени провели в раздевалке в перерыве. Какие-то были точечные коррективы?

- Да нет, мы провели обычное. Просто раньше зашли и обсудили, как будем действовать во втором тайме. В принципе, вышли на поле и немного встряхнулись.

- Замены, которые вы сделали, как игроки вступили в игру?

- Сейчас по горячим следам сложно сказать, надо посмотреть игру, разобраться.