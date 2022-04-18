Баженов: «Независимо от счёта, игры с ЦСКА были самыми яркими»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов рассказал о своих самых ярких матчах в составе красно-белых.

«Все дерби с ЦСКА были очень яркими, независимо от счёта. Но я назову матч, когда забил с паса Быстрова», — приводит слова Баженова Metaratings.

Баженов защищал цвета «Спартака» в период с 2004 по 2010 год. В составе красно-белых футболист четырежды завоёвывал серебряные медали российского чемпионата.

Сейчас 37-летний россиянин выступает за команду «Олимп-Долгопрудный» в ФНЛ-2. В текущем сезоне Баженов провёл 11 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.