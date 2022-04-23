Шалимов: «Игру с «Уфой» можно назвать матчем жизни и смерти»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от матча с «Уфой» в эфире канала «Матч Премьер».

- Можно ли сказать, что сегодняшний матч против «Уфы» для «Урала» - наверное, важнейший в оставшейся части этого турнира?

- Важнейший, да, мы сами опустили такую ситуацию. Можно назвать по любому, можно назвать матчем жизни и смерти, как угодно, но это не должно менять настрой игроков на матч и то, что ребята сегодня должны делать на поле.

- Как-то по-особенному настраивается команда сегодня?

- Нельзя давить в такой ситуации, то есть, мы посвятили тактике и просто футболу эту неделю. Постарались ребятам объяснить, что нужно делать на поле, особенно, без мяча. Сегодня мы ожидаем много единоборств, потому что «Уфа» - очень боевитая команда. Она в тройку вообще входит в Премьер-лиге по количеству единоборств. Мы должны быть готовы, можно сказать, к бою.