Шалимов: «В раздевалке было молчание, потому что сил ни у кого не осталось»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча с «Уфой» (1:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Насколько победа была необходимая? Что творилось в раздевалке?

- В раздевалке, честно говоря, было молчание, потому что сил ни у кого не осталось. У нас не было ни эмоциональных, ни физических сил. Поэтому порадовались, всех поздравили, пожали руки, сказали, что все мужики, в концовке отстояли результат. Это важно было. А так не очень бурно, потому что действительно до игры напряжение было большее и после игры. То есть, все выхолощены, ни у кого сил нет.

- Все ли получилось из того, что было вами запланировано?

- Получилось многое, перешли на четыре защитника, у нас была тройка в середине, но мяч держался. Может быть, мы ожидали чуть более агрессивной игры соперника, но держали мяч. У нас по качеству очень хорошая игра была. Но недовольны. Понятно, что в концовке это всегда, если бы мы не пропустили, то все равно пришлось бы отбиваться, но более спокойно. Но убежали, могли третий гол забил, Гаджимурадов убежал, но не получилось. А так качество игры хорошее, бойцовские качества проявили в концовке, поэтому соответственно результат. Это наша первая победа в 2022 году и вторая домашняя.