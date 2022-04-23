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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Где смотреть матч «Урал» - «Уфа» онлайн

23 Апреля 2022 • 02:02 Комментировать
Урал
...
Уфа
Через 11 ч. 23 мин.

В рамках 26-го тура Российской премьер-лиги отношения на футбольном поле будут выяснять «Урал» и «Уфа».

Трансляцию поединка на канале «Матч Премьер» смотрите в 14:00 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

Противостояние «Урала» и «Уфы» можно смело называть битвой за шесть очков, ведь команды ведут борьбу за сохранение прописки в элите российского футбола. На текущий момент екатеринбуржцы располагаются в зоне прямого вылета (15 место), а уфимцы – в зоне стыковых игр (14 место).

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Уфа
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УРАЛ УФА
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23.04  14:00 Урал ... Уфа 2.70 3.05 2.95
23.04  16:30 Локомотив Москва ... Нижний Новгород 1.77 3.55 5.20
23.04  19:00 Сочи ... Ахмат 2.07 3.35 3.85
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