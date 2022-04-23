​Где смотреть матч «Урал» - «Уфа» онлайн

В рамках 26-го тура Российской премьер-лиги отношения на футбольном поле будут выяснять «Урал» и «Уфа».

Трансляцию поединка на канале «Матч Премьер» смотрите в 14:00 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

Противостояние «Урала» и «Уфы» можно смело называть битвой за шесть очков, ведь команды ведут борьбу за сохранение прописки в элите российского футбола. На текущий момент екатеринбуржцы располагаются в зоне прямого вылета (15 место), а уфимцы – в зоне стыковых игр (14 место).