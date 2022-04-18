Пономарёв: «Не хочу даже говорить о Гончаренко, он великий тренер что ли?»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв высказался о бывшем главном тренере армейской команды Викторе Гончаренко.

Напомним, сегодня появилась информация, что российский специалист может возглавить одну из команд Премьер-Лиги в следующем сезоне. Сообщалось, что Гончаренко может сменить Игоря Шалимова на посту главного тренера «Урала».

«Зачем обсуждать Гончаренко? Он что, великий тренер? Он рядовой товарищ. Если ему повезёт с игроками, что-то получится. В ЦСКА были хорошие футболисты, которых он испортил. Даже не хочется о нём говорить», — приводит слова Пономарёва «Спорт-Экспресс».

Экс-футболист считает, что руководству «Урала» нет смысла менять Шалимова на Гончаренко. Пономарёв похвалил нынешнего наставника екатеринбуржцев, заявив, что он знает о футболе абсолютно всё.

Последним местом работы Гончаренко был «Краснодар», который он покинул в январе нынешнего года.