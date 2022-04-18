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Газизов прокомментировал слухи о возвращении Гончаренко в «Уфу»

18 Апреля 2022 • 15:33 Комментировать
Урал
...
Уфа
23.04 14:00

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что известный российский тренер Виктор Гончаренко может возглавить команду.

«У нас уже есть тренер, поэтому мы кандидатуру Гончаренко не рассматриваем. Я очень хорошо его знаю, но это неправда», — приводит слова Газизова «Спорт День за Днём».

Напомним, специалист возглавлял «Уфу» в период с июня по декабрь 2016 года. В России он больше известен по работе в ЦСКА и «Краснодаре». С армейцами наставник выиграл Суперкубок страны в 2018 году.

Последним местом работы Гончаренко был «Краснодар», из которого был уволен в январе нынешнего года.

Ранее сообщалось, что тренер может возглавить «Урал».  

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Шамиль Газизов Виктор Ганчаренко
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УРАЛ УФА
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