Газизов прокомментировал слухи о возвращении Гончаренко в «Уфу»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что известный российский тренер Виктор Гончаренко может возглавить команду.

«У нас уже есть тренер, поэтому мы кандидатуру Гончаренко не рассматриваем. Я очень хорошо его знаю, но это неправда», — приводит слова Газизова «Спорт День за Днём».

Напомним, специалист возглавлял «Уфу» в период с июня по декабрь 2016 года. В России он больше известен по работе в ЦСКА и «Краснодаре». С армейцами наставник выиграл Суперкубок страны в 2018 году.

Последним местом работы Гончаренко был «Краснодар», из которого был уволен в январе нынешнего года.

Ранее сообщалось, что тренер может возглавить «Урал».