Федотов считает, что Пустовойтовой можно доверить матч РПЛ

Известный российски арбитр Игорь Федотов поддержал идею доверить судье Анастасии Пустовойтовой один из матчей РПЛ.

«Пустовойтову можно попробовать в одном из матчей середняков РПЛ в 29-30-м туре, когда команды просто доигрывают сезон. Она считается судьёй высшей категории, но получила отрицательную оценку в ФНЛ. В таком случае назначать нельзя. Перед тем, как работать в РПЛ, Настя должна показать свой уровень в более скромной лиге. Но я бы и с отрицательной оценкой её назначил», — приводит слова Федотова Sport24.

Напомним, ранее супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова предложила допустить Пустовойтову и других женщин-арбитров до работы на матчах РПЛ.