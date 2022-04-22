Бывший вратарь «Зенита» Мананников: «Не перевариваю Акинфеева»

Бывший голкипер «Зенита» Андрей Мананников поделился мнением о вратаре ЦСКА Игоре Акинфееве.

«Мне Славик Малафеев нравился, но потом он пошёл в сборную и там сдался Акинфееву, который его «сожрал». Не знаю почему, но не перевариваю этого вратаря», — приводит слова Мананникова Sport24.

Экс-футболист также вспомнил про другого голкипера «армейцев» Сергея Чепчугова, не сумевшего выиграть конкуренцию у Акинфеева.

«Чепчугов — мой воспитанник. Он дерзкий был, никого не слушал. Я его отговаривал от перехода в ЦСКА, но он решил по-своему. Сломался, сидя на банке под Акинфеевым», — заявил Мананников.

Последним местом работы 36-летнего Чепчугова был красноярский «Енисей», который он покинул в январе нынешнего года. В составе ЦСКА вратарь трижды выигрывал чемпионат России.