Гаврилов назвал лучший трансфер в истории «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов поделился мнением о том, переход какого футболиста можно назвать лучшим трансфером в истории московского клуба.

«В наше время трансферов не было — просто люди переходили из одной команды в другую. Много таких было. В «Спартаке» были братья Мачаидзе, Заназанян, Грачёв приходил, Крестененко», — приводит слова Гаврилова Metaratings.

Напомним, что самой дорогостоящей покупкой «Спартака» на сегодняшний день остаётся трансфер голландского полузащитника Гуса Тиля из АЗ летом 2019 года за 18 миллионов евро.

Гаврилов защищал цвета «Спартака» с 1977 по 1985 годы. В составе красно-белых футболист провёл 280 матчей, в которых забил 90 мячей.