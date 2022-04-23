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Бикфалви: «Давно дома не выигрывали и не забивали два гола»

23 Апреля 2022 • 16:11 Комментировать
Урал
2:1
Уфа
окончен

Лучший футболист матча «Урал» - «Уфа» (2:1) Эрик Бикфалви поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Хочу сказать спасибо всей команде, вы знаете, очень тяжелая игра была, нам очень важно было взять три очка. Нужно провести еще четыре матча и вывести команду из той ситуации, в которой мы оказались.

- Как-то по-особенному сегодня настраивались на этот матч?

- Конечно, настраивался. Было хорошо, что более-менее атакующий футбол, были на поле футболисты, которые умеют технично играть. Мы давно дома не выигрывали и не забивали два гола.

- Мы с коллегами сегодня долго обсуждали, сколько у вас уже таких статуэток лучшего игрока матча. Где у вас полка, на которой они хранятся?

- Есть. Я парочку отдал нашим молодым футболистам или детям, которые играют в футбол, чтобы поднять настроение. Наша цель, чтобы команда работала, а я забивал голы, и мы побеждали. Спасибо за всё команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Эрик Бикфалви
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окончен Урал 2:1 Уфа 2.70 3.05 2.95
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23.04  19:00 Сочи ... Ахмат 2.07 3.35 3.85
24.04  14:00 Химки ... Крылья Советов 2.90 3.25 2.60
24.04  14:00 Рубин ... Арсенал Тула 2.18 3.25 3.65
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