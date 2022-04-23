Бикфалви: «Давно дома не выигрывали и не забивали два гола»

Лучший футболист матча «Урал» - «Уфа» (2:1) Эрик Бикфалви поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Хочу сказать спасибо всей команде, вы знаете, очень тяжелая игра была, нам очень важно было взять три очка. Нужно провести еще четыре матча и вывести команду из той ситуации, в которой мы оказались.

- Как-то по-особенному сегодня настраивались на этот матч?

- Конечно, настраивался. Было хорошо, что более-менее атакующий футбол, были на поле футболисты, которые умеют технично играть. Мы давно дома не выигрывали и не забивали два гола.

- Мы с коллегами сегодня долго обсуждали, сколько у вас уже таких статуэток лучшего игрока матча. Где у вас полка, на которой они хранятся?

- Есть. Я парочку отдал нашим молодым футболистам или детям, которые играют в футбол, чтобы поднять настроение. Наша цель, чтобы команда работала, а я забивал голы, и мы побеждали. Спасибо за всё команде.