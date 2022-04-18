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Тарханов объяснил, в чём проблема ЦСКА

18 Апреля 2022 • 15:18 Комментировать
Урал
...
Уфа
23.04 14:00

Известный российский тренер Александр Тарханов прокомментировал неудачные результаты ЦСКА в последних турах.

«У ЦСКА исчезла какая-то лёгкость. Новички на первых порах выглядели хорошо, сейчас же только Языджи играет на уровне. Карраскаль и Гбамен сдали. Вся опорная зона выглядит плохо. В играх с «Уралом» и «Химками» было много провалов именно в центре поля», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Специалист также отметил значимость опорной зоны для игры в нападении. В качестве примера Тарханов привёл полузащитника армейцев Максима Мухина, похвалив 20-летнего россиянина за игру в обороне, но раскритиковав за неумение созидать. По мнению тренера, этот факт тоже негативно влияет на игру ЦСКА.

Напомним, в последних трёх турах команда Алексея Березуцкого сыграла вничью с «Уралом» (2:2) и «Уфой» (1:1), а также уступила «Химкам» (2:4).  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Александр Тарханов
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УРАЛ УФА
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