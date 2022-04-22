Бывший вратарь «Зенита» рассказал о коррупции в детском футболе

Бывший вратарь «Зенита», а ныне детский тренер Андрей Мананников поделился мнением о развитии детско-юношеского футбола в России.

«Даже Питер никого не даёт нашему футболу. Денег тратят много, а «выхлопа» нет. Если один игрок родится тут за 10 лет, и то хорошо. Потому что коррупция, бабки. В команды попадают те, у кого папа ездит на джипе», — приводит слова Мананникова Sport24.

Мананников считает, что в становлении футболиста большую роль играет талант. «Футболистами не становятся, а рождаются», — заявил специалист. При этом он отметил, что попасть в хорошую команду всё равно трудно, поскольку там все места заняты.