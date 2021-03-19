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Мор: «Спартак» забивает дома больше, чем «Бавария»

19 Марта 2021, 10:07,

Экс-футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о победе команды Доменико Тедеско над екатеринбургским «Уралом» в матче 23-го тура чемпионата России. «Красно-белые» уверенно одолели гостей со счетом 5:1.

«Всех с победой! Очень мощно и уверенно! Забиваем дома больше, чем «Бавария», - гласит сообщение Эдуарда в «Твиттере».

После 23-х туров чемпионата России «Спартак» набрал 44 балла и располагается на второй строчке в турнирной таблице. Столичный коллектив отстает от лидирующего «Зенита» на четыре очка.

Следующий матч команда Тедеско проведет после перерыва на матчи сборных. Четвертого апреля «красно-белые» на выезде встретятся с «Ростовом».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Эдуард Мор
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