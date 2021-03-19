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Уткин: «Если «Спартак» выйдет в ЛЧ, возвращение Промеса окупит себя»

19 Марта 2021, 08:27,

Популярный блогер Василий Уткин, ранее работавший футбольным комментатором на телевидении, поделился мнением об игре голландского хавбека Куинси Промеса после возвращения в столичный «Спартак».

«Можно считать, что решение с Промесом было правильное. Весь вопрос в том, пробьется ли «Спартак» в Лигу чемпионов. Если да, то сделка уже себя окупила», - гласит сообщение Уткина в «Телеграме».

29-летний полузащитник вернулся в «Спартак» в конце февраля нынешнего года. Стороны заключили долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до лета 2024-го года. Сумма сделки составила 8,5 миллиона евро.

В текущем сезоне чемпионата России Промес провел четыре поединка, отметившись двумя голами и результативной передачей.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Василий Уткин, Куинси Промес
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