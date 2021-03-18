За такую команду не стыдно: «Спартак» в матче с «Уралом» показал класс и солидность

«Спартак» продолжает дарить своим болельщикам яркие эмоции. После неудачной серии, растянувшейся на конец прошлого и начало этого года, пришла новая. В трёх матчах «красно-белые» забили 13 мячей и набрали девять очков. «Спартак», вернувшись к схеме с тремя центральными защитниками и добавив в неё Куинси Промеса, преобразился на глазах.

Матч против «Урала» был интересен с точки зрения, как будет действовать «Спартак». Клуб из Екатеринбурга, в отличие от «Краснодара» и «Динамо», наверняка планировал играть в более закрытый футбол. Одной из причин критики тактики Тедеско как раз и был тот факт, что немец выставлял пять номинальных защитников даже против соперников, которые планировали обороняться. К тому же травму получил Мозес. Эти факты наталкивали на мысль, что Тедеско мог попробовать вернуться к схеме 4-4-2.

Однако «Спартак» не стал менять победную схему. Выяснилось, что даже против обороняющегося соперника она работает. Справедливости ради надо отметить, что «Урал» выдал на редкость безобразный матч и особенно в защите. В течение первых десяти минут гости как будто пытались пропустить, совершая одну нелепую ошибку за другой.

Итоговая уверенная победа «Спартака» была полностью заслуженна. «Красно-белые» переиграли «Урал» по всем статьям. Особенно стоит отметить умение «красно-белых» возвращаться в игру. В четверг «Спартак» начал второй тайм довольно вальяжно, всё-таки счёт был крупный. Однако стоило «красно-белым» пропустить, как команда тут же включилась и забила. Ранее это же качество «Спартак» показал в матче против «Краснодара». Это интересно, ведь ещё недавно «красно-белые», пропуская мяч, впадали в состояние грогги.

Вообще «Спартак» в четверг произвёл впечатление по-настоящему классной команды. «Красно-белые» понимали, что они сильнее, и довольно просто смогли это продемонстрировать. Внешние факторы на «Спартак» в этот вечер не действовали, что придало команде солидности и зрелости.

Отдельно в этом смысле хочется отметить Промеса, который становится для молодых партнёров по атаке Соболева и Ларссона и наставником, и тем, кто прикроет, и тем, кто поможет. Причём, кажется, что голландец действительно многое принёс именно в атмосферу команды.

«Спартак» укрепился на втором месте, получив запас в четыре очка над группой ближайших преследователей. Результат неплохой, но он ничего не гарантирует, тем более что в апреле команду ждёт испытание: выезд в Ростов-на-Дону и два дерби против «Локомотива» и ЦСКА уместятся в 4 тура. Это будет во многом решающий отрезок.

Андрей Центров