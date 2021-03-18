Пятёрочка от «Спартака»: Кто был лучшим среди «красно-белых», разгромивших «Урал»

Оценки футболистам Доменико Тедеско

Красиво завершил мартовскую часть сезона «Спартак». Холодный, снежный футбол не затушил огонь подопечных Доменико Тедеско. Куражные «красно-белые» пять мячей отгрузили «Уралу», в какой-то степени даже пожалев гостей. Разгромную победу «Спартака» каждый назовёт абсолютно заслуженной. Статистика матча: владение мячом - 57:43, удары по воротам - 16:7, в створ - 9:5, угловые - 1:3.

«Спартак» стал самой результативной командой РПЛ в весенней части, а Соболев - самым результативным игроком за этот же отрезок времени. Кто же позволил «красно-белым» добиться такой красивой победы? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Доменико Тедеско.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО - 7,0. В последних матчах Максименко стоит похвалить за внимательность. Соперники нечасто угрожают воротам «Спартака», но Александр всегда на чеку. «Урал» ничего не создал, но неожиданный удар Бикфалви через себя голкипер потащил уверенно. Командовал Максименко обороной, постоянно подсказывал.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ- 6,0. Сложно оценить игру центра «спартаковской» обороны, но Джикия всё ещё не производит прежнее впечатление «монолитного защитника». Слабо начинал атаки сегодня, половину дальних передач отправив в никуда, всего лишь один отбор совершил.

САМУЭЛЬ ЖИГО - 7,0. Вернулся после дисквалификации Жиго и вот его появление чувствуется. Столпом стоял он недалеко от центра поля, совершив четыре перехвата и выиграв почти всю борьбу. Самуэль даже умудрился четыре штрафных удара заработать, потому что игроки атаки от досады фолили на французе.

ПАВЕЛ МАСЛОВ - 5,5. Слабее обычно сыграл Маслов. Был замечен в эпизоде со спорным пенальти (хотя понять решение арбитра вряд ли получится), дважды ошибся, чуть не создав контратаку «Урала». Ни одного отбора не сделал, всего один перехват собрал.

АЙРТОН - 7,5. Забей Айртон на первой минуте, оценку бы гораздо выше получил. Но не справился бразилец с неожиданным подарком. Зато исправился позже, заработав пенальти. Бразилец вообще отвозил Кулакова на фланге - в отборе играл своевременно, атаки поддерживал опасно.

НАИЛЬ УМЯРОВ - 6,5. За оборонительные действия в центре поля отвечал Умяров. В атаках не запомнился, зато «волнорезом» выступил. Выиграл девять единоборств, хорошо играл в отборе, позицию не терял, развязывая руки для любых перемещений Куинси Промесу.

РОМАН ЗОБНИН - 7,5. Может Зобнина на постоянной основе отправить на правый край? Роман с «Динамо» играл в центре - смотрелся блекло. Сегодня вышел справа и просто «порвал» фланг на пару с Промесом. Две голевые передачи на счету Романа и активное участие во всех опасных атаках. Жаль, Зобнин не смог доиграть матч из-за повреждения.

АЛЕКС КРАЛ - б/о.

КУИНСИ ПРОМЕС - 8,0. Голландец теперь не старается мелькать в каждом атакующем действии «Спартака» и от этого оставляет больше сил на решающие эпизоды. Знатно выкрутил позвонки Калинину, оформив красивый гол, а уже в концовке включил скорость и опередил Страндберга, заработав пенальти.

ДЖОРДАН ЛАРССОН - 8,5. Ух! Несите ему приглашение в сборную Швеции! Джордан своими «трёхочковыми» просто деморализовал «Урал». Как рукой положил со стандарта, как из пращи пальнул в динамике. Такие классные удары, такое качественное завершение. Дубль оформил Ларссон, а хороших моментов-то у него и не было.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ - 7,0. Дубль на счету Александра Соболева, но сегодня похвалить его можно лишь за хладнокровие. Дважды уверенно пробил с «точки», пополнив бомбардирский счёт. А вот в развитие атак сработал не очень, в борьбе мяч сохранял слабо, проиграв 10 эпизодов из 15.

ЙОРРИТ ХЕНДРИКС - б/о.

ИЛЬЯ КУТЕПОВ - б/о.

ЗЕЛИМХАН БАКАЕВ - б/о.

ИЛЬЯ ГАПОНОВ - б/о.