«Спартак» прокомментировал травмы Зобнина и Крала

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов поведал о характере травм полузащитников Романа Зобнина и Алекса Крала. По его словам, футболистам предстоит пройти МРТ, по результатам анализов в клубе примут решение по игрокам.

Фетисов отметил, что Роман Зобнин отправляется в лагерь сборной России даже с травмой, но в «Спартаке» его могут отозвать обратно или оставить с командой. По чешскому хавбеку решение будет принято в пятницу. У Крала «небольшое мышечное повреждение», и травма не должна быть серьезной, сообщает Sрort24.

Напомним, что «Спартак» обыграл «Урал» и до четырех очков сократил отставание от «Зенита».