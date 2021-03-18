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«Спартак» прокомментировал травмы Зобнина и Крала

18 Марта 2021, 22:15,

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов поведал о характере травм полузащитников Романа Зобнина и Алекса Крала. По его словам, футболистам предстоит пройти МРТ, по результатам анализов в клубе примут решение по игрокам.

Фетисов отметил, что Роман Зобнин отправляется в лагерь сборной России даже с травмой, но в «Спартаке» его могут отозвать обратно или оставить с командой. По чешскому хавбеку решение будет принято в пятницу. У Крала «небольшое мышечное повреждение», и травма не должна быть серьезной, сообщает Sрort24.

Напомним, что «Спартак» обыграл «Урал» и до четырех очков сократил отставание от «Зенита».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Роман Зобнин, Алекс Крал
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Комментарии (2)
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0
sanay
18 Марта 2021, 23:23

Действительно, а зачем с травмой отпускать Зобнина в сборную? Там хватает игроков в центре поля. Мы уже это проходили, когда Соболева с травмой отпустили и это только усугубило травму. Надо сказать Черчесу жестко ,,НЕТ" .. почему кони, зеня не отпускают своих травмированных, а мы во вред себе должны это делать. ЗАДАЧИ КЛУБА ДОЛЖНЫ СТОЯТЬ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ! Ведь на кону вопросы чемпионства или лигочемпионского места.

1
779
18 Марта 2021, 22:20

Хорошо бы Зобнина оставили в покое.
Всем здоровья!

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