​«Спартак» назвал состав на матч с «Уралом»

В одном из матчей четверга в программе двадцать третьего тура российского чемпионата «Спартак» сыграет против «Урала». Рулевой московской команды Доменико Тедеско, который возвращается на тренерскую скамейку после отбытия дисквалификации, принял решение выпустить на футбольное поле с первых минут таких игроков:

Максименко, Маслов, Жиго, Джикия, Айртон, Крал, Умяров, Зобнин, Промес, Ларссон, Соболев.

В случае победы «Спартак», располагающийся на второй строчке в таблице, увеличит отрыв от третьего места до четырёх зачётных баллов.

Игра на переименованном стадионе «Открытие Банк Арена» стартует в семь часов вечера по столичному времени. На страницах LiveResult можно будет следить за игрой во всех деталях в трансляции в текстовом формате.