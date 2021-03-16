Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

Селихов отказался от перехода в «Астану»

16 Марта 2021, 23:09,

Голкипер «Спартака» Александр Селихов продолжает усердно работать на тренировках и ждать своего шанса вернуться в основной состав «красно-белых». Пока же 26-летний уроженец Орла ни разу в текущем сезоне не вышел на поле за первую команду «Спартака».

«Саша отказался переходить в «Астану». Мы решили, что на текущем этапе так будет лучше», - так прокомментировал варианты продолжения карьеры вратаря агент Селихова Павел Андреев для Metaratings.

Ранее Селихов отмечал, что в конце сезона может уйти из «Спартака», где выступает с 2017 года, но из-за травм проиграл конкуренцию Александру Максименко.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Александр Селихов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
779
16 Марта 2021, 23:36

Как бы его сохранить в Спартаке.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Ювентус» решил продать Роналду
«Ювентус» решил продать Роналду
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола