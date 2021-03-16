Селихов отказался от перехода в «Астану»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов продолжает усердно работать на тренировках и ждать своего шанса вернуться в основной состав «красно-белых». Пока же 26-летний уроженец Орла ни разу в текущем сезоне не вышел на поле за первую команду «Спартака».

«Саша отказался переходить в «Астану». Мы решили, что на текущем этапе так будет лучше», - так прокомментировал варианты продолжения карьеры вратаря агент Селихова Павел Андреев для Metaratings.

Ранее Селихов отмечал, что в конце сезона может уйти из «Спартака», где выступает с 2017 года, но из-за травм проиграл конкуренцию Александру Максименко.