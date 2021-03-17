Умяров: «Эмоциональность Тедеско у нас в крови»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров на клубном канале в YouTube рассказал о победном дерби с «Динамо», желании обыграть «Урал» и попадании в команду недели вместе с Эрлингом Холанном.

- Позади успешное дерби с «Динамо». Какой эта игра была для тебя?

- Победной. Удачно сложилось, всё хорошо. Пропустили нелепый гол, но показали характер и вырвали волевую победу.

- Впереди матч с «Уралом». В игре первого круга было непросто в концовке. Как для тебя лично?

- Вроде контролировали игру, во втором тайме вели и создавали моменты. Думаю, сейчас должны реабилитироваться и набрать три очка. По поводу своей игры - неудачно вышел во втором тайме, сломал палец. Хорошо, что все зажило, всё в порядке, это самое главное.

- На бровку возвращается главный тренер Доменико Тедеско. Скучали без его эмоциональности?

- Мы и так чувствовали эту эмоциональность. Она у нас в крови, можно так сказать.

- Сразу после матча с «Уралом» вместе с Сашей Максименко и Пашей Масловым ты отправишься в молодежную сборную. Ты там не был с сентября.

- Да, так получалось, что два сбора пропустил из-за травм. Сначала были проблемы со спиной, а потом сломал палец. Но туда всегда приятно приезжать, всегда приятная атмосфера. Сейчас, тем более, Евро. Нам обязательно нужно проходить дальше, чтобы играть в финальной части.

- Как тебе группа - Исландия, Франция и Дания?

- Хорошая группа. Франция выделяется, много топовых игроков, которые уже показали себя на уровне Лиги чемпионов и Лиги Европы. Будет интересно сыграть. Конечно, Исландия и Дания тоже крепкие соперники.

- Ты недавно попал в топ лучших молодых талантов по итогам игровой недели.

- Видел, Ещенко сказал.

- Круто быть в одном списке с такими игроками, как Холанн?

- Как-то особо не придал большого значения, потому что это по одной неделе. Нужно всегда держать эту планку.