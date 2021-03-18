Федун просил игроков «Спартака» победить в память об умершем отце

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18 Марта 2021, 22:44,
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Владелец «Спартака» Леонид Федун поблагодарил игроков за реакцию на его слова. Когда глава клуба появился в раздевалке, футболисты выразили соболезнования из-за смерти отца Леонида Федуна, но он попросил их набрать три очка в данном противостоянии.
- И они пообещали, что сделают все, чтобы победить. Я им очень признателен, - приводит слова владельца «красно-белых» Sport24.
Также Леонид Федун добавил, что его отец болел за «Спартак» более 50 лет.
Подопечные Доменико Тедеско в четверг разобрались с обороной «Урала» и благодаря третьей победе кряду закрепились на втором месте с отставанием от «Зенита» в четыре очка.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Спартак Москва, Леонид Федун
Как то не очень. Что за настоятельные просьбы на фоне горя?
Почему настоятельные?
Трогательно конечно..