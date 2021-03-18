Стадион «Спартака» получил новое название

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18 Марта 2021, 10:47,
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Домашний стадион московского «Спартака» официально переименован. С сегодняшнего дня он называется «Открытие Банк Арена».
Как информирует пресс-служба банка, новое название арены будут применять в рекламных и информационных материалах, а также в коммуникациях. Ожидается, что в апреле стадион получит вывеску с новым названием.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги после 22-х проведенных матчей. На счету столичной команды 41 очко.
В рамках 23-го тура подопечные Доменико Тедеско на своем поле примут екатеринбургский «Урал». Встреча пройдет сегодня, 18-го марта.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Открытие Арена
Ну, теперь все будут ходить не на стадион а в банк,круто.
какая то лига банкиров в Москве получается)))