Стадион «Спартака» получил новое название

Домашний стадион московского «Спартака» официально переименован. С сегодняшнего дня он называется «Открытие Банк Арена».

Как информирует пресс-служба банка, новое название арены будут применять в рекламных и информационных материалах, а также в коммуникациях. Ожидается, что в апреле стадион получит вывеску с новым названием.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги после 22-х проведенных матчей. На счету столичной команды 41 очко.

В рамках 23-го тура подопечные Доменико Тедеско на своем поле примут екатеринбургский «Урал». Встреча пройдет сегодня, 18-го марта.