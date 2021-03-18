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Стадион «Спартака» получил новое название

18 Марта 2021, 10:47,

Домашний стадион московского «Спартака» официально переименован. С сегодняшнего дня он называется «Открытие Банк Арена».

Как информирует пресс-служба банка, новое название арены будут применять в рекламных и информационных материалах, а также в коммуникациях. Ожидается, что в апреле стадион получит вывеску с новым названием.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги после 22-х проведенных матчей. На счету столичной команды 41 очко.

В рамках 23-го тура подопечные Доменико Тедеско на своем поле примут екатеринбургский «Урал». Встреча пройдет сегодня, 18-го марта.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Открытие Арена
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Комментарии (2)
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0
shatun
18 Марта 2021, 10:55

Ну, теперь все будут ходить не на стадион а в банк,круто.

1
Spirit
18 Марта 2021, 10:50

какая то лига банкиров в Москве получается)))

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