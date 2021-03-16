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​Ларссон сыграет против «Урала»

16 Марта 2021, 15:25,

«Спартак» во вторник порадовал своих болельщиков хорошими новостями. Форвард Джордан Ларссон, получивший повреждение в последнем дерби против «Динамо», сможет сыграть с «Уралом». Шведский футболист готовится к игре, сообщает пресс-служба «красно-белых».

«Спартак» и «Урал» сыграют в ближайший четверг, восемнадцатого марта. В случае победы «красно-белые» в любом случае улучшат своё турнирное положение, поскольку ЦСКА и «Зенит» сыграют друг с другом, и кто-то точно потеряет очки.

В 22 матчах сезона 2020/2021 Джордан Ларссон забил десять голов и отдал пять голевых передач на партнёров.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Джордан Ларссон
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