​Ларссон сыграет против «Урала»

«Спартак» во вторник порадовал своих болельщиков хорошими новостями. Форвард Джордан Ларссон, получивший повреждение в последнем дерби против «Динамо», сможет сыграть с «Уралом». Шведский футболист готовится к игре, сообщает пресс-служба «красно-белых».

«Спартак» и «Урал» сыграют в ближайший четверг, восемнадцатого марта. В случае победы «красно-белые» в любом случае улучшат своё турнирное положение, поскольку ЦСКА и «Зенит» сыграют друг с другом, и кто-то точно потеряет очки.

В 22 матчах сезона 2020/2021 Джордан Ларссон забил десять голов и отдал пять голевых передач на партнёров.