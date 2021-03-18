«Спартак» легко разгромил «Урал» и закрепился на втором месте

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18 Марта 2021, 21:02,
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«Спартак» сумел воспользоваться осечкой ЦСКА. «Красно-белые» уверенно разобрались с «Уралом», наколотив сопернику три безответных мяча ещё в первом этапе. Ложкой дёгтя для москвичей стали травмы Крала и Зобнина.
|Спартак Москва
|5:1
|Урал
|(1:0) Ларссон Джордан 12'
|(2:0) Промес Куинси 26'
|(3:0) Соболев Александр Сергеевич 45'
|55' Бикфалви Эрик (3:1)
|(4:1) Ларссон Джордан 57'
|(5:1) Соболев Александр Сергеевич 90'
В четверг в России продолжились матчи 23-го тура. В Москве «Спартак» принимал «Урал». Хозяева в случае победы могли укрепиться на втором месте после поражения ЦСКА от «Зенита» и оторваться от «армейцев». Помимо прочего было интересно посмотреть на игру «Спартака» после двух успешных поединков против «Краснодара» и «Динамо». Что касается «Урала», то гости из Екатеринбурга едва ли ещё решают какие-либо задачи в текущем розыгрыше.
Уже на второй минуте «Спартак» обязан был открывать счёт. После довольно незамысловатой атаки Ларссон ткнул мяч в направление ворот «Урала», Коновалов обязан был его забирать, но выронил футбольный снаряд перед собой точно на ногу Айртону. Бразилец просто не ожидал такого подарка и не смог воспользоваться шансом, пробив в голкипера. Тут же «красно-белые» создали ещё один момент. На этот раз уже после осмысленных действий Айртон получил мяч слева в штрафной и пробил, но Коновалов не первого раза, но сумел зафиксировать. Вскоре в обороне «Урала» случилось ещё одно недопонимание. После прострела Зобнина справа Страндберг зажёг свечу в своей штрафной, а затем ещё и выбил мяч, когда Коновалов вроде бы готов был его забрать. Затем ещё Кулаков головой неудачно сбрасывал футбольный снаряд назад, но Коновалов успел опередить нападающего москвичей.
Давление «Спартака» привело к забитому мячу. Ларссон получил мяч на подступах к штрафной и решился на дальний удар. Не сказать, что выстрел был не берущимся, но Герасимов как-то неудачно увернулся, и Коновалов не смог толком среагировать. После этого «Урал» немного ожил и отодвинул игру от своих ворот. При этом вскоре Зобнин справа вошёл в штрафную и пробил, но Коновалов спас.
Второй гол «Спартака» стал настоящим украшением. Промес получил мяч в штрафной, на замахе убрал Калинина и пробил в дальний угол. Гости могли вскоре отыграть мяч, когда Бикфалви издали бил в дальний угол, но не попал. По истечении получаса хозяевам пришлось делать вынужденную замену – вместо травмированного Крала на поле вышел Хендрикс.
После второго гола «Спартак» чуть «засушил» игру, чтобы ближе к концу вновь прибавить. Сначала Айртон слева из пределов штрафной пробил в ближний угол, но Коновалов был на месте. Затем после игры накоротке Зобнин едва не получил мяч перед воротами соперника. А ещё чуть позже Ларссон не смог замкнуть прострел с фланга, пробив мимо.
На последней минуте первого тайма «Спартак» заработал пенальти. Айртон получил мяч в штрафной, на замахе убрал Кулакова и получил от него по ногам. К мячу подошёл Соболев и аккуратно покатил мяч в угол, Коновалов пытался среагировать, но не дотянулся. В итоге, на перерыв «красно-белые» ушли, уверенно ведя в счёте.
В начале второго тайма пенальти был назначен уже в ворота «Спартака». Маслов сыграл в стиле Мозеса, и вновь за попадание мяча в район плеча «красно-белые» были наказаны. К мячу подошёл Биквалфи и спокойно переиграл Максименко. Однако «Спартак» тут же восстановил статус-кво. Хозяева получили право на штрафной, и Ларссон ударом под перекладину забил гол-красавец.
После этого в матче наступила пауза. «Урал», казалось, просто уже не верил, что может переломить ситуацию, а «Спартак» стал действовать спокойнее. Вскоре хозяева ещё потеряли Романа Зобнина, который получил травму и уступил место Кутепову. Правда, последний занял место в центр, а направо ушёл Маслов. За шестнадцать минут до конца Биквалфи мог оформить дубль, но его красивейший удар через себя парировал Максименко.
В конце матча команды скорее доигрывали. При этом спартаковцы умудрились при счёте 4:1 набрать четыре предупреждения, чем вряд ли обрадовали Доменико Тедеско. В компенсированное время Егорычев мог сократить отставание, но с его ударом из пределов штрафной Максименко спокойно справился. В ответной атаке Промес слева ворвался в штрафную, где его зацепил Страндберг. По крайней мере, такое решение принял судья после просмотра видеоповтора. Соболев же реализовал и второй одиннадцатиметровый.
Теперь российская премьер-лига уходит на перерыв до апреля. 4-го апреля «красно-белые» поедут в гости к «Ростову», а «Урал» примет тульский «Арсенал».
Андрей Центров
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Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
|Теги: Спартак Москва, Урал
Матч купили, да еще с явным запасом, все пенальти левые, все голы из офсайда, судью за бесплатные поставки колбасы в торговые точки его жены купили, реальный счет 0:1 в пользу Урала, максимум 1:1, Чпортаг это позор российского футбола.
Что свиньи, подохренели?
Но именно так вы коментите все победы Зенита, пережравшие мутированной сои сектанты.
И стадион у вас дерьмо, кочка на кочке, перестаньта на этом поле свиней пасти :)))
Ты всё никак не успокоишься гоблин болотный ?когда же под воздействием взрыва пукана ты улетишь то уже?ты сам приходишь на чужие ветки забрызгиваешь всё высерами своего больного мозга а потом удивляешься что на ветки к вам заходят и так же гадят
Какой то санитар ему выдал телефон, думал родным позвонит, а он тут сиди немытый!
Напрашиваются три вывода по матчу - 1) не важно, кто тренер в "Спартаке", важно, чтобы в составе был Промес; 2) для того, чтобы выигрывать матчи, Тедеско не обязательно "скакать" около бровки; 3) раньше - при Каррере - был "квадрат" - Промес - Адриано - Зе - Фернандо. Теперь есть "треугольник" - Промес - Ларссон - Соболев. Ещё бы нового Фернандо найти))
Наконец то матч без валидола!
Жаль только карточек желтых нахватали!
Красно-белых с победой!
До перерыва играли весело и задорно, держа оборону Урала в напряжении. После перерыва уже играли пешком. Лишь изредка включали скорость. Спасибо Ларссону за идеальный штрафной, который избавил от нервотрепки дальнейшей. Но все таки Максименко не позволила скучать наша оборона во втором тайме.
Сложно вспомнить когда прошлый раз выигрывали у Урала, а что так вообще не было)
Если с Ростовом справимся, то реально можно за чемпионат бороться.
Впереди очень непростые матчи, еще из тройки можно вылетить легко. Да и глубины состава нет от слова вообще. Но пока хорошо идем.
Ростов будет показателем, он всегда крепко играет. Если удастся его по делу перекатать, то однозначно шансы есть.
Куражный первый тайм.
Второй тайм в релаксе, редкими включениями темпа.
Нравится, что команда с таким хорошим настроем, с удовольствием делает дело.
Промес вносит изюминку в футбол, на что и был расчёт.
Ларссон кладёт высококлассные мячи.
Соболев бьётся, как всегда.
Оборона норм. Маслов наш мальчиш-плохиш, но хорошо, что не теряет уверенность из-за простой невезухи. Кутепов очень солидное впечатление начинает оставлять не только в топовых, но и в рядовых матчах. Повзрослел? Очень бы кстати.
Когда судьи не могут повлиять на результат на удивление много получаем возможностей по пеналям.)))
Вообщем, Спартак радует. Только не терять после перерыва атакующий запал.
Всех с победой!