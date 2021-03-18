«Спартак» легко разгромил «Урал» и закрепился на втором месте

«Спартак» сумел воспользоваться осечкой ЦСКА. «Красно-белые» уверенно разобрались с «Уралом», наколотив сопернику три безответных мяча ещё в первом этапе. Ложкой дёгтя для москвичей стали травмы Крала и Зобнина.

В четверг в России продолжились матчи 23-го тура. В Москве «Спартак» принимал «Урал». Хозяева в случае победы могли укрепиться на втором месте после поражения ЦСКА от «Зенита» и оторваться от «армейцев». Помимо прочего было интересно посмотреть на игру «Спартака» после двух успешных поединков против «Краснодара» и «Динамо». Что касается «Урала», то гости из Екатеринбурга едва ли ещё решают какие-либо задачи в текущем розыгрыше.

Уже на второй минуте «Спартак» обязан был открывать счёт. После довольно незамысловатой атаки Ларссон ткнул мяч в направление ворот «Урала», Коновалов обязан был его забирать, но выронил футбольный снаряд перед собой точно на ногу Айртону. Бразилец просто не ожидал такого подарка и не смог воспользоваться шансом, пробив в голкипера. Тут же «красно-белые» создали ещё один момент. На этот раз уже после осмысленных действий Айртон получил мяч слева в штрафной и пробил, но Коновалов не первого раза, но сумел зафиксировать. Вскоре в обороне «Урала» случилось ещё одно недопонимание. После прострела Зобнина справа Страндберг зажёг свечу в своей штрафной, а затем ещё и выбил мяч, когда Коновалов вроде бы готов был его забрать. Затем ещё Кулаков головой неудачно сбрасывал футбольный снаряд назад, но Коновалов успел опередить нападающего москвичей.

Давление «Спартака» привело к забитому мячу. Ларссон получил мяч на подступах к штрафной и решился на дальний удар. Не сказать, что выстрел был не берущимся, но Герасимов как-то неудачно увернулся, и Коновалов не смог толком среагировать. После этого «Урал» немного ожил и отодвинул игру от своих ворот. При этом вскоре Зобнин справа вошёл в штрафную и пробил, но Коновалов спас.

Второй гол «Спартака» стал настоящим украшением. Промес получил мяч в штрафной, на замахе убрал Калинина и пробил в дальний угол. Гости могли вскоре отыграть мяч, когда Бикфалви издали бил в дальний угол, но не попал. По истечении получаса хозяевам пришлось делать вынужденную замену – вместо травмированного Крала на поле вышел Хендрикс.

После второго гола «Спартак» чуть «засушил» игру, чтобы ближе к концу вновь прибавить. Сначала Айртон слева из пределов штрафной пробил в ближний угол, но Коновалов был на месте. Затем после игры накоротке Зобнин едва не получил мяч перед воротами соперника. А ещё чуть позже Ларссон не смог замкнуть прострел с фланга, пробив мимо.

На последней минуте первого тайма «Спартак» заработал пенальти. Айртон получил мяч в штрафной, на замахе убрал Кулакова и получил от него по ногам. К мячу подошёл Соболев и аккуратно покатил мяч в угол, Коновалов пытался среагировать, но не дотянулся. В итоге, на перерыв «красно-белые» ушли, уверенно ведя в счёте.

В начале второго тайма пенальти был назначен уже в ворота «Спартака». Маслов сыграл в стиле Мозеса, и вновь за попадание мяча в район плеча «красно-белые» были наказаны. К мячу подошёл Биквалфи и спокойно переиграл Максименко. Однако «Спартак» тут же восстановил статус-кво. Хозяева получили право на штрафной, и Ларссон ударом под перекладину забил гол-красавец.

После этого в матче наступила пауза. «Урал», казалось, просто уже не верил, что может переломить ситуацию, а «Спартак» стал действовать спокойнее. Вскоре хозяева ещё потеряли Романа Зобнина, который получил травму и уступил место Кутепову. Правда, последний занял место в центр, а направо ушёл Маслов. За шестнадцать минут до конца Биквалфи мог оформить дубль, но его красивейший удар через себя парировал Максименко.

В конце матча команды скорее доигрывали. При этом спартаковцы умудрились при счёте 4:1 набрать четыре предупреждения, чем вряд ли обрадовали Доменико Тедеско. В компенсированное время Егорычев мог сократить отставание, но с его ударом из пределов штрафной Максименко спокойно справился. В ответной атаке Промес слева ворвался в штрафную, где его зацепил Страндберг. По крайней мере, такое решение принял судья после просмотра видеоповтора. Соболев же реализовал и второй одиннадцатиметровый.

Теперь российская премьер-лига уходит на перерыв до апреля. 4-го апреля «красно-белые» поедут в гости к «Ростову», а «Урал» примет тульский «Арсенал».