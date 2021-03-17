«Урал» возьмёт в самолёт команды 16-летнего болельщика

Президент «Урала» Григорий Иванов пообещал взять в самолёт команды юного болельщика, который сбежал из дома, чтобы поддержать любимую команду из Екатеринбурга в матче 23-го тура Премьер-лиги против «Спартака».

— Да, я только сегодня узнал про этого парнишку. Его уже нашли, связались с ним. Конечно, мы его заберем с собой в самолет, - заявил Иванов «Спорт-Экспрессу».

Помимо этого президент «Урала» пообещал серьезно поговорить с болельщиком и объяснить, в чем он не прав.

Напомним, что родители 16-летнего фаната обратились в полицию в связи с пропажей сына, который автостопом добрался до Москвы, чтобы попасть на матч «Урала» со «Спартаком». Игра начнется в 19:00 в четверг.