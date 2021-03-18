Тедеско: «Очень далеко ещё до конца чемпионата, предпочитаю не смотреть на турнирную таблицу»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвёл итоги матча с «Уралом» (5:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Содержание игры полностью соответствует счету, или можно было выступить лучше?

- Я не знаю, какой счет лучше. 5:1 или нет, но главное, что мы сегодня заслужили эту победу.

- «Спартак» в четырех очках от первого места. Насколько «Спартак» приблизился к тому, чтобы серьезно составить конкуренцию «Зениту» в таблице?

- Очень далеко еще до конца чемпионата, предпочитаю не смотреть на турнирную таблицу. Следующий матч у нас выездной против «Ростова». Это будет после игр сборных, сборники вернутся в расположение команды буквально за несколько дней до матча, поэтому у нас фактически не будет времени на детальную подготовку к нему. Каждый матч будет непростой.