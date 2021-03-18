Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

Тедеско: «Очень далеко ещё до конца чемпионата, предпочитаю не смотреть на турнирную таблицу»

18 Марта 2021, 21:41,

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвёл итоги матча с «Уралом» (5:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Содержание игры полностью соответствует счету, или можно было выступить лучше?

- Я не знаю, какой счет лучше. 5:1 или нет, но главное, что мы сегодня заслужили эту победу.

- «Спартак» в четырех очках от первого места. Насколько «Спартак» приблизился к тому, чтобы серьезно составить конкуренцию «Зениту» в таблице?

- Очень далеко еще до конца чемпионата, предпочитаю не смотреть на турнирную таблицу. Следующий матч у нас выездной против «Ростова». Это будет после игр сборных, сборники вернутся в расположение команды буквально за несколько дней до матча, поэтому у нас фактически не будет времени на детальную подготовку  к нему. Каждый матч будет непростой.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
779
18 Марта 2021, 21:55

Высокое место - это, конечно, здОрово.
Но самое главное, что на игру команды интересно и приятно смотреть. Сохраним это - будем и чемпионами. Не в 2021, так в последующие сезоны достигнем цели с помощью отличного футбола. Но лучше пораньше.)))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
Ламела забил чудо-гол и удалился, а его «Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» в дерби
Ламела забил чудо-гол и удалился, а его «Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» в дерби
Месси стал автором нового рекорда результативности в Ла Лиге
Месси стал автором нового рекорда результативности в Ла Лиге


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола