Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​«Спартак» объяснил отсутствие Понсе в заявке на матч

18 Марта 2021, 18:23,

В четверг вечером «Спартак» в очередном матче российского чемпионата сыграет на своём поле против «Урала». В заявке московской команды на игру не оказалось форварда Эсекеля Понсе. Как сообщает пресс-служба «красно-белых» в Twitter, футболист получил мышечное повреждение на тренировочном занятии. Понсе вернётся в строй после перерыва на игры сборных, то есть в начале апреля.

Поединок между «Спартаком» и «Уралом» начнётся в семь часов вечера. Если команда Доменико Тедеско отпразднует победу, от её отрыв от третьей строчки в таблице увеличится до четырёх зачётных баллов.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Эсекель Понсе
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
Ламела забил чудо-гол и удалился, а его «Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» в дерби
Ламела забил чудо-гол и удалился, а его «Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» в дерби
Месси стал автором нового рекорда результативности в Ла Лиге
Месси стал автором нового рекорда результативности в Ла Лиге


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола