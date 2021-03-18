​«Спартак» объяснил отсутствие Понсе в заявке на матч

В четверг вечером «Спартак» в очередном матче российского чемпионата сыграет на своём поле против «Урала». В заявке московской команды на игру не оказалось форварда Эсекеля Понсе. Как сообщает пресс-служба «красно-белых» в Twitter, футболист получил мышечное повреждение на тренировочном занятии. Понсе вернётся в строй после перерыва на игры сборных, то есть в начале апреля.

Поединок между «Спартаком» и «Уралом» начнётся в семь часов вечера. Если команда Доменико Тедеско отпразднует победу, от её отрыв от третьей строчки в таблице увеличится до четырёх зачётных баллов.